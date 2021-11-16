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ميقاتي: لصون علاقات لبنان مع دول العالم لا سيما الاشقاء في دول الخليج

Lebanon 24
16-11-2021 | 04:41
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الرئيس ميقاتي: العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج أولوية ولا بد من تغليب المصلحة الوطنية العليا
lebanon 24
16/11/2021 14:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشان السياسي وفي العلاقات الدولية ،على المصالح الفئوية والشخصية.
lebanon 24
16/11/2021 14:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون مستقبلاً الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: لبنان حريص على افضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما السعودية ودول الخليج
lebanon 24
16/11/2021 14:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: مخطئ ايضاً مَنْ يعتقد انه يمكنه اخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خاصة ومع المملكة العربية السعودية تحديداً
lebanon 24
16/11/2021 14:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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