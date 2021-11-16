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الدفاع الروسية: حطام القمر الاصطناعي الذي دمرته التجربة لم ولن يشكل تهديدا لمحطة الفضاء الدولية

Lebanon 24
16-11-2021 | 06:21
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