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أوغلو: أتيت للتأكيد على دعم تركيا للبنان ودعوة الرئيس ميقاتي لزيارة تركيا واجراء التحضيرات الاولية للزيارة

Lebanon 24
16-11-2021 | 06:45
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