السيسي في برقية تهنئة بالإستقلال للرئيس عون: نتطلع الى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان ونتمنى تحقيق ما يتطلع اليه الشعب اللبناني من تقدم وازدهار

Lebanon 24