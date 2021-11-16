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غوتيريش في برقية تهنئة بالإستقلال للرئيس عون: نشدّد على دور لبنان في تفعيل عمل الأمم المتحدة وفي بناء عالم أفضل يسوده السلام

Lebanon 24
16-11-2021 | 07:45
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