21
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
البرهان يؤكد التزامه بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة في تموز عام 2023
Lebanon 24
16-11-2021
|
09:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
رويترز نقلًا عن مصادر مقربة من "حمدوك": رئيس الوزراء يؤكد التزامه بأهداف الثورة ضد البشير والانتقال المدني الديمقراطي
Lebanon 24
رويترز نقلًا عن مصادر مقربة من "حمدوك": رئيس الوزراء يؤكد التزامه بأهداف الثورة ضد البشير والانتقال المدني الديمقراطي
16/11/2021 20:03:58
16/11/2021 20:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البرهان: ملتزمون بالوثيقة الدستورية لحماية الانتقال وصولا لانتخابات سودانية حرة ونزيهة
Lebanon 24
البرهان: ملتزمون بالوثيقة الدستورية لحماية الانتقال وصولا لانتخابات سودانية حرة ونزيهة
16/11/2021 20:03:58
16/11/2021 20:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يؤكد التزام المكون العسكري بدعم وحماية الانتقال الديمقراطي والعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والأطراف السياسية لتحقيق ذلك
Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يؤكد التزام المكون العسكري بدعم وحماية الانتقال الديمقراطي والعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والأطراف السياسية لتحقيق ذلك
16/11/2021 20:03:58
16/11/2021 20:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: تأكيداً على حُسن سير العملية الديمقراطيّة في لبنان تؤكّد الحكومة التزامها إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية
Lebanon 24
ميقاتي: تأكيداً على حُسن سير العملية الديمقراطيّة في لبنان تؤكّد الحكومة التزامها إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية
16/11/2021 20:03:58
16/11/2021 20:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
مواليد 4 أبراج ستتغير حياتهم وظهور اشارات ايجابية جداً قبل الـ 2022!
Lebanon 24
مواليد 4 أبراج ستتغير حياتهم وظهور اشارات ايجابية جداً قبل الـ 2022!
00:30 | 2021-11-16
16/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: لبنان قد يدخل حرباً شاملة.. هذا ما تخطّط له إسرائيل!
Lebanon 24
تقرير: لبنان قد يدخل حرباً شاملة.. هذا ما تخطّط له إسرائيل!
14:00 | 2021-11-15
15/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء سعودي جديد تجاه لبنان... من المتضرر؟
Lebanon 24
إجراء سعودي جديد تجاه لبنان... من المتضرر؟
23:57 | 2021-11-15
15/11/2021 11:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس سيتحول.. منخفض جوي آتٍ من اليونان سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سيتحول.. منخفض جوي آتٍ من اليونان سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:01 | 2021-11-16
16/11/2021 02:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة للبنزين ستصدر غداً.. هذا ما كشفه أبوشقرا بشأنها
Lebanon 24
تسعيرة للبنزين ستصدر غداً.. هذا ما كشفه أبوشقرا بشأنها
16:00 | 2021-11-15
15/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:50 | 2021-11-16
وزارة الدفاع الأرمينية تعلن وقفا لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان (رويترز)
12:49 | 2021-11-16
بيدرسون: الانهيار الاقتصادي في سوريا يمنع عودة اللاجئين (سكاي نيوز عربية)
12:42 | 2021-11-16
ألمانيا تدعو لإجراءات رادعة ضد روسيا بعد تدميرها قمرا اصطناعيا في المدار (العربية)
12:41 | 2021-11-16
واشنطن تحث مواطنيها على مغادرة إثيوبيا فورا (روسيا اليوم)
12:36 | 2021-11-16
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون: نعمل على اللجنة الدستورية السورية بشكل جيد (سكاي نيوز عربية)
12:33 | 2021-11-16
بوتين يبحث مع رئيس وزراء أرمينيا المعارك على الحدود مع أذربيجان (العربية)
فيديو
نجمة "ذا فويس كيدز" كبُرت وأصبحت شابة... والجمهور يتغزل بجمالها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
نجمة "ذا فويس كيدز" كبُرت وأصبحت شابة... والجمهور يتغزل بجمالها (صورة وفيديو)
11:00 | 2021-11-16
16/11/2021 20:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
Lebanon 24
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
06:26 | 2021-11-16
16/11/2021 20:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اليسا تُقلق الجمهور.. ظهرت بيدين متورمتين! (فيديو)
Lebanon 24
اليسا تُقلق الجمهور.. ظهرت بيدين متورمتين! (فيديو)
03:00 | 2021-11-16
16/11/2021 20:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact