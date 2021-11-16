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باسيل: طلبنا تعليق مفعول التعديلات في اطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون وهذا لا يؤثر على الاجراءات الادارية للتحضير للانتخابات

Lebanon 24
16-11-2021 | 10:20
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