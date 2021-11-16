أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين: إيران تستأنف إنتاج أجزاء متقدمة في برنامجها النووي (العربية)

Lebanon 24
16-11-2021 | 11:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": إيران تستأنف إنتاج أجزاء متقدمة من البرنامج النووي
lebanon 24
17/11/2021 02:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وول ستريت جورنال: برنامج ⁧‫إيران‬⁩ لبناء ونشر المسيّرات قد يكون أخطر من برنامجها النووي وصواريخها الباليستية الدقيقة
lebanon 24
17/11/2021 02:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: إيران منعت مفتشي الوكالة الذرية من دخول منشأة كرج النووية اليوم
lebanon 24
17/11/2021 02:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
محادثات الملف النووي الإيراني قد تستأنف في فيينا بعد 3 أسابيع (العربية)
lebanon 24
17/11/2021 02:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2021-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2021-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2021-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2021-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:03 | 2021-11-16
19:02 | 2021-11-16
18:35 | 2021-11-16
17:56 | 2021-11-16
16:57 | 2021-11-16
16:41 | 2021-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website