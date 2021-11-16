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أخبار عاجلة
حرس الحدود البولندي يهدد باستخدام السلاح إذا تدهور الوضع على الحدود مع بيلاروسيا (العربية)
Lebanon 24
16-11-2021
|
13:10
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