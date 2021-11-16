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نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي للجزيرة: واشنطن مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

Lebanon 24
16-11-2021 | 15:25
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