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مصادر العربية: وفد أمني إسرائيلي بحث في القاهرة الوضع في غزة ودفع صفقة الأسرى إلى الأمام

Lebanon 24
16-11-2021 | 15:35
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