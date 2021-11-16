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غوتيريش: نحث كل الأطراف في إثيوبيا على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن

Lebanon 24
16-11-2021 | 19:03
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