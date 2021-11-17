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رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": باستثناء بعض المؤسسات القليلة المحترمة فإن المجتمع الدولي متحيز في تقديماته للبنان

Lebanon 24
17-11-2021 | 01:40
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