حاكم مصرف لبنان: طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى التدقيق في العمليات والاستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية والنتائج أظهرت أن لا قرش واحد مستعمل من الأموال العامة

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