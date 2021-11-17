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حاكم مصرف لبنان: طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى التدقيق في العمليات والاستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية والنتائج أظهرت أن لا قرش واحد مستعمل من الأموال العامة

Lebanon 24
17-11-2021 | 01:48
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