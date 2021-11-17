الرئيس عون استقبل وفداً من قيادة الجيش سلمه دعوة إلى ترؤس الاحتفال لمناسبة الذكرى الـ ٧٨ بعيد الإستقلال الذي يتضمن عرضاً عسكرياً رمزياً يقام في وزارة الدفاع بتاريخ 22 تشرين الثاني 2021

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