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الرئيس عون أعطى توجيهاته لانجاح حملة وزارة الصناعة لإرساء معايير الجودة وتطبيق مقاييس الإنتاج لا سيما على صعيد سلامة الغذاء

Lebanon 24
17-11-2021 | 05:38
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