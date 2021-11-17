أخبار عاجلة

وزير خارجية تركيا: بحثنا سبل تعزيز التعاون مع البحرين في عدد من المجالات

Lebanon 24
17-11-2021 | 06:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البحريني: تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/11/2021 17:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: قمت ووزير خارجية تركيا بتوقيع اتفاقية تعاون لتعزيز التقارب بين الوزارتين ونعمل على تحسين العلاقات التجارية بين لبنان وتركيا
lebanon 24
17/11/2021 17:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الايرانية بعد لقائه بري: كان تأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي وتأكيد على أهمية دور المقاومة
lebanon 24
17/11/2021 17:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزير خارجية البحرين لنظيره الإسرائيلي: نتطلع لتوسيع التعاون لكن حل الدولتين ضروري
lebanon 24
17/11/2021 17:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:12 | 2021-11-17
09:39 | 2021-11-17
09:37 | 2021-11-17
09:32 | 2021-11-17
09:29 | 2021-11-17
08:47 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website