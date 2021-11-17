أخبار عاجلة

مصدر أمني لـ"الجزيرة": تفجير ثان غربي العاصمة الأفغانية كابل

Lebanon 24
17-11-2021 | 07:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني لـ"الجزيرة": انفجار عبوة ناسفة غربي العاصمة الأفغانية كابل
lebanon 24
17/11/2021 17:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة نقلًا عن مصدر أمني: 4 قتلى بينهم صحفي و7 جرحى بتفجير عبوة استهدف حافلة ركاب غربي العاصمة الأفغانية
lebanon 24
17/11/2021 17:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني أفغاني لـ"الجزيرة": ارتفاع عدد قتلى تفجيرين استهدفا حافلتي ركاب غربي كابل إلى 10
lebanon 24
17/11/2021 17:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني أفغاني: 8 قتلى و20 جريحا في التفجير الذي استهدف مسؤولين وقادة من طالبان في كابل (الجزيرة)
lebanon 24
17/11/2021 17:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:12 | 2021-11-17
09:39 | 2021-11-17
09:37 | 2021-11-17
09:32 | 2021-11-17
09:29 | 2021-11-17
08:47 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website