22
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
إيران ترفض تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية وتعتبره "ذا دوافع سياسية"
Lebanon 24
17-11-2021
|
09:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وكالة الطاقة الذرية: المراقبة النووية في إيران باتت أضعف ولا نستطيع القيام بعملنا حاليًّا
Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية: المراقبة النووية في إيران باتت أضعف ولا نستطيع القيام بعملنا حاليًّا
17/11/2021 20:36:30
17/11/2021 20:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مشترك: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن كاميرات المراقبة في المنشآت النووية
Lebanon 24
بيان مشترك: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن كاميرات المراقبة في المنشآت النووية
17/11/2021 20:36:30
17/11/2021 20:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تقرير "وكالة الطاقة الذرية".. المبعوث الأميركي الخاص بإيران يتجه لموسكو وباريس
Lebanon 24
بعد تقرير "وكالة الطاقة الذرية".. المبعوث الأميركي الخاص بإيران يتجه لموسكو وباريس
17/11/2021 20:36:30
17/11/2021 20:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية: التقديرات تشير إلى أن إيران زادت من عمليات تخصيب اليورانيوم
Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية: التقديرات تشير إلى أن إيران زادت من عمليات تخصيب اليورانيوم
17/11/2021 20:36:30
17/11/2021 20:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. إليكم قائمة بأسعار كافة الأدوية
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم قائمة بأسعار كافة الأدوية
14:57 | 2021-11-16
16/11/2021 02:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج مُنافقة و"بوجهين".. احذروا منها
Lebanon 24
هذه الأبراج مُنافقة و"بوجهين".. احذروا منها
01:00 | 2021-11-17
17/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تيم حسن بمشهد فاضح في "الهيبة": تفوه بكلمة خادشة للحياء.. والجمهور: أين الرقابة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تيم حسن بمشهد فاضح في "الهيبة": تفوه بكلمة خادشة للحياء.. والجمهور: أين الرقابة؟ (فيديو)
02:00 | 2021-11-17
17/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدعة جديدة لأصحاب المولدات.. هذا ما يفعلونه
Lebanon 24
بدعة جديدة لأصحاب المولدات.. هذا ما يفعلونه
03:15 | 2021-11-17
17/11/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-11-17
17/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:35 | 2021-11-17
أصوات انفجارات عنيفة ومواجهات مسلحة في منطقة شكردره وسط كابل (الحرة)
13:24 | 2021-11-17
الخارجية الأميركية: مسؤولون أميركيون وآخرون في مجلس التعاون الخليجي بحثوا الملف الإيراني (الشرق)
13:19 | 2021-11-17
بيان أميركي بريطاني أسترالي: إيران دعمت مجموعات قرصنة نفذت هجمات سبرانية ضدها (العربية)
13:06 | 2021-11-17
أكسيوس عن مصادر: إسرائيل تضغط على واشنطن والأوربيين لإصدار قرار يديد إيران في أنشطتها النووية (الشرق)
12:48 | 2021-11-17
المتحدث باسم غوتيريش: نحث السلطات العسكرية في السودان على العودة للمرحلة الانتقالية (الجزيرة)
12:47 | 2021-11-17
تبرئة مستشار ترمب ستيف بانون من تهمة التحريض على هجوم الكابتول (العربية)
فيديو
تيم حسن بمشهد فاضح في "الهيبة": تفوه بكلمة خادشة للحياء.. والجمهور: أين الرقابة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تيم حسن بمشهد فاضح في "الهيبة": تفوه بكلمة خادشة للحياء.. والجمهور: أين الرقابة؟ (فيديو)
02:00 | 2021-11-17
17/11/2021 20:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ذا فويس كيدز" كبُرت وأصبحت شابة... والجمهور يتغزل بجمالها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
نجمة "ذا فويس كيدز" كبُرت وأصبحت شابة... والجمهور يتغزل بجمالها (صورة وفيديو)
11:00 | 2021-11-16
17/11/2021 20:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
Lebanon 24
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
06:26 | 2021-11-16
17/11/2021 20:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact