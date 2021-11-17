أخبار عاجلة

إرتفاع عدد قتلى المتظاهرين في الاحتجاجات المعارضة في السودان إلى 5

Lebanon 24
17-11-2021 | 10:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
لجنة الأطباء السودانيين: ارتفاع حصيلة قتلى المتظاهرين في الاحتجاجات المعارضة بالسودان إلى 10 (الحرة)
lebanon 24
17/11/2021 20:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات منذ 25 تشرين الأول الماضي إلى 24
lebanon 24
17/11/2021 20:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأمريكية: قلقون بشأن سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات في السودان
lebanon 24
17/11/2021 20:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث نقلًا عن لجنة أطباء السودان: إرتفاع قتلى تظاهرات اليوم إلى 3
lebanon 24
17/11/2021 20:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2021-11-17
13:24 | 2021-11-17
13:19 | 2021-11-17
13:06 | 2021-11-17
12:48 | 2021-11-17
12:47 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website