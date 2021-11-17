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الولايات المتحدة خفّضت مخزونها البترولي الاستراتيجي 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي

Lebanon 24
17-11-2021 | 10:46
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