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الحكومة الروسية: تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" قد يتأجل إلى آذار من العام المقبل (الشرق)

Lebanon 24
17-11-2021 | 11:14
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