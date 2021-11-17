أخبار عاجلة

الشرطة الإسرائيلية تؤكد إقدام فلسطيني عمره 16 عامًا على تنفيذ عملية طعن في القدس وتعلن مقتله

Lebanon 24
17-11-2021 | 15:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تؤكد رفضها فتح قنصلية أميركية للفلسطينيين في القدس
lebanon 24
18/11/2021 02:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تقتل امرأة حاولت طعن ضباط في القدس القديمة
lebanon 24
18/11/2021 02:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: تجهزنا لأقصى سيناريو للمقاومة العنيفة لعملية الاعتقال في جنين
lebanon 24
18/11/2021 02:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد الفلسطيني منفذ عملية الطعن في البلدة القديمة في القدس المحتلة (الجزيرة)
lebanon 24
18/11/2021 02:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:09 | 2021-11-17
18:06 | 2021-11-17
18:05 | 2021-11-17
18:05 | 2021-11-17
18:04 | 2021-11-17
17:53 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website