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المبعوثة الأممية الخاصة لأفغانستان: من التطورات السلبية عجز طالبان عن وقف توسع تنظيم الدولة

Lebanon 24
17-11-2021 | 15:35
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