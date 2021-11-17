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رويترز عن مصادر أميركية: واشنطن تطلب من دول أخرى تنسيق السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية

Lebanon 24
17-11-2021 | 16:20
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