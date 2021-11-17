أخبار عاجلة

مجموعة العمل الخليجية الأميركية: الأسلحة الإيرانية هددت السفن التجارية المدنية في بحر عمان

Lebanon 24
17-11-2021 | 16:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مجموعة العمل الخليجية الأميركية: وكلاء طهران شنوا مئات الهجمات ضد المدنيين بأسلحة إيرانية
lebanon 24
18/11/2021 02:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24
محادثات أميركية خليجية ضمن مجموعة العمل الخاصة بالشأن الأميركي (العربية)
lebanon 24
18/11/2021 02:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: إيران تواصل نقل الأسلحة لعملائها في اليمن مما يؤجج الحرب الأهلية
lebanon 24
18/11/2021 02:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: مروحية إيرانية تقترب من سفينة حربية أميركية في خليج عمان دون أي تأثير على البارجة أو العمليات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/11/2021 02:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:09 | 2021-11-17
18:06 | 2021-11-17
18:05 | 2021-11-17
18:05 | 2021-11-17
18:04 | 2021-11-17
17:53 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website