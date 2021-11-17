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‏وزير الاقتصاد البرازيلي يعلن عقب محادثاته في الإمارات أن الدولة الخليجية ستستثمر 10 مليارات دولار في بلاده خلال السنوات العشر المقبلة

Lebanon 24
17-11-2021 | 18:06
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