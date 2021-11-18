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جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصفرا المسلك الغربي ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
18-11-2021 | 00:37
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