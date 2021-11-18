بيرم بعد إجتماع لجنة المؤشر: الإلتزام بتأمين رسم بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص بقيمة 65 ألف ليرة لبنانية وسأرفع القرار إلى رئيس الحكومة

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