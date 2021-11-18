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بيرم بعد إجتماع لجنة المؤشر: الإلتزام بتأمين رسم بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص بقيمة 65 ألف ليرة لبنانية وسأرفع القرار إلى رئيس الحكومة

Lebanon 24
18-11-2021 | 04:36
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وزير العمل مصطفى بيرم لـ"الجديد" : جرى الاتفاق امس على ان يكون بدل النقل اليومي لموظفي القطاع الخاص يساوي بدل النقل لموظفي القطاع العام وقيمته لن تكون اقل من 60 الف ليرة يومياً
lebanon 24
18/11/2021 14:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من بيرم بشأن لجنة المؤشر لمعالجة رواتب العاملين في القطاع الخاص
lebanon 24
18/11/2021 14:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم يطلق قريبًا لجنة المؤشر لمعالجة رواتب العاملين في القطاع الخاص
lebanon 24
18/11/2021 14:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع الخاص...هذا هو رسم بدل النقل اليومي!
lebanon 24
18/11/2021 14:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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