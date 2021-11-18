أخبار عاجلة

لجنة المال تواصل الاستماع إلى وزارة المالية حول الإمكانيات المتعلقة بإيرادات الخزينة

Lebanon 24
18-11-2021 | 04:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وحضور وزير المال لمتابعة الاستماع الى وزارة المالية عن الإمكانيات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام
lebanon 24
18/11/2021 14:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال برئاسة كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل للاطلاع منه على الإمكانيا ت المالية الراهنة المتعلقة بإرادات الخزينة وكل الإستحقاقات المقبلة
lebanon 24
18/11/2021 14:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان بعد لجنة المال: وزارة المالية قدّمت الأرقام الرسمية الموقّعة من قبلها حيث ارتفعت الايرادات بزيادة 29،3% لغاية ايار 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020
lebanon 24
18/11/2021 14:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: وزارة المالية اللبنانية استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي
lebanon 24
18/11/2021 14:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:29 | 2021-11-18
07:26 | 2021-11-18
07:23 | 2021-11-18
07:08 | 2021-11-18
07:01 | 2021-11-18
06:58 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website