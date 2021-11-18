كنعان بعد لجنة المال: وزارة المالية قدّمت الأرقام الرسمية الموقّعة من قبلها حيث ارتفعت الايرادات بزيادة 29،3% لغاية ايار 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020

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