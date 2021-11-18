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الرئاسة التركية: إردوغان أكد لنظيره الإسرائيلي هاتفياً أنّ العلاقات بين الجانبين مهمة لأمن الشرق الأوسط

Lebanon 24
18-11-2021 | 06:58
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