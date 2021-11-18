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الوفاء للمقاومة: ندعو القائمين على شؤون السلطة إلى ممارسة صلاحياتهم دون اي انحياز من أجل الغاء الموانع التي تحول دون انعقاد الحكومة

Lebanon 24
18-11-2021 | 07:23
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