وزير الداخلية من بعبدا: رئيس الجمهورية مؤيد لزيادة العقوبات على مفتعلي الحرائق وسنقوم بما يلزم لتطبيق القانون كي ينال متطوعو الدفاع المدني حقوقهم بالتثبيت ضمن مباراة محصورة

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