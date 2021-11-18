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ترقبوا بعد قليل عبر شاشة تلفزيون لبنان كلمة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير عمل المرفق العام

Lebanon 24
18-11-2021 | 10:47
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رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير عمل المرفق العام: استمرار الدعم الكامل لأدوية الأمراض المستعصية والدعم الجزئي لأدوية الأمراض المزمنة
lebanon 24
18/11/2021 23:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء الإجتماع الثاني الذي رأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في السراي.
lebanon 24
18/11/2021 23:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي
lebanon 24
18/11/2021 23:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يرأس إجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية
lebanon 24
18/11/2021 23:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
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