ترقبوا بعد قليل عبر شاشة تلفزيون لبنان كلمة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير عمل المرفق العام

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