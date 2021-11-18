رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير عمل المرفق العام: استمرار الدعم الكامل لأدوية الأمراض المستعصية والدعم الجزئي لأدوية الأمراض المزمنة

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