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ميقاتي: تم اقرار بدل نقل ٦٤ ألف عن كل يوم حضور ونصف راتب من الاول من الشهر المقبل

Lebanon 24
18-11-2021 | 11:07
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