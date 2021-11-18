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ميقاتي: هذه المقررات ذات طابع استثنائي ريثما تتم اعادة النظر في موازنة 2022 التي ستنجز في أقرب وقت وهي ستكون على طاولة أول جلسة لمجلس الوزراء ليقرّها

Lebanon 24
18-11-2021 | 11:10
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