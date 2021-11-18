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وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات على القائد الحوثي صالح مسفر الشاعر الذي يقود منظمة للدعم اللوجستي (الجزيرة)
Lebanon 24
18-11-2021
|
13:34
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