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ماكرون: على الاتحاد الأوروبي أن يحافظ على الضغط على بيلاروسيا بشأن تعاملها مع أزمة المهاجرين
Lebanon 24
18-11-2021
|
15:23
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