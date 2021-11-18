أخبار عاجلة

بارود: إذا قُبل الطعن سنعود الى القانون الحالي وستكون هناك مشكلة اقتراع غير المقيمين

Lebanon 24
18-11-2021 | 15:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
زياد_بارود لـmtv: مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يجب أن يصدر بحد أقصى في 27 كانون الأول وقرار المجلس الدستوري حول الطعن يصدر قبل هذا التاريخ
lebanon 24
19/11/2021 02:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لــ"صوت كل لبنان": هناك خوف أيضاً بموضوع التحويلات من الخليج إلى لبنان وموضوع الطيران بين لبنان والخليج ولذلك يجب العمل على حلّ المشكلة
lebanon 24
19/11/2021 02:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من بعبدا: بحثت مع فخامة الرئيس سبل الخروج من الأزمة الحالية وكان هناك تقارب في وجهات النظر
lebanon 24
19/11/2021 02:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
علي حمية لـ"الجديد": هناك تواصل مباشر مع البنك الدولي لحل مشكلة النقل لتمويل مشروع النقل المشترك على كافة الاراضي اللبنانية
lebanon 24
19/11/2021 02:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:31 | 2021-11-18
18:30 | 2021-11-18
18:29 | 2021-11-18
18:12 | 2021-11-18
18:10 | 2021-11-18
18:10 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website