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‏مسؤولون أمنيون أميركيون: إيران استهدفت قاعدة أميركية في سوريا بمُسيرة الشهر الماضي

Lebanon 24
18-11-2021 | 19:00
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