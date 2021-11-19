رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الإتحاد العمالي العام: خلال سنة انصرف الكثير من الأموال على الدعم وتمنياتنا كمجلس وزراء العودة إلى تلك السياسة ولكن ليس لدينا الأموال اللازمة والكافية

Lebanon 24