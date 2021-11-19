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ميقاتي: التضخم ارتفع بشكلٍ كبير في السنوات الأخيرة وقد دفعنا ثمن الدعم من جيوب المواطنين وجيوبنا جميعاً

Lebanon 24
19-11-2021 | 02:55
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