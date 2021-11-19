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ميقاتي: هناك الكثير من الضغوطات السياسية وخلال لقاءاتي في الخارج لمست كل الدعم في لبنان وكان المطلب الأساس من قادة العالم هو الاتفاق بين أفرقاء الداخل

Lebanon 24
19-11-2021 | 02:59
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