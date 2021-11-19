ميقاتي: وزير الأشغال العامة أنجز خطة للنقل عرضها على البنك الدولي الذي بدوره رصد مبلغ 295 مليون دولار منها إصلاح الحافلات الموجودة مع إمكانية شراء حافلات جديدة

Lebanon 24