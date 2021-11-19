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ميقاتي: وزير الأشغال العامة أنجز خطة للنقل عرضها على البنك الدولي الذي بدوره رصد مبلغ 295 مليون دولار منها إصلاح الحافلات الموجودة مع إمكانية شراء حافلات جديدة

Lebanon 24
19-11-2021 | 03:03
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