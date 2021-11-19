أخبار عاجلة

ميقاتي: الوقت غير مناسب لبيع أي موجودات خزينة تابعة للدولة اللبنانية لأنها لن تأتي بالأسعار المرجوة

Lebanon 24
19-11-2021 | 03:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة موجودة على كافة الأراضي اللبنانية وهي مُستعدّة لإعطاء الدواء المطلوب أو البديل عنه مجاناً
lebanon 24
19/11/2021 16:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف اساسي هو الكهرباء التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنوياً من دون وجود خطة مستدامة للحل
lebanon 24
19/11/2021 16:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا أرى أن الوقت مناسب للخصخصة
lebanon 24
19/11/2021 16:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الاقتصاد قادر على تسوية نفسه بنفسه مع الوقت وأولويتنا ملف الأمن الاجتماعي
lebanon 24
19/11/2021 16:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:26 | 2021-11-19
09:04 | 2021-11-19
08:43 | 2021-11-19
08:26 | 2021-11-19
08:06 | 2021-11-19
08:03 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website