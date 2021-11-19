ميقاتي: نعمل لإيجاد حل على المدى القصير في الكهرباء لنغذي لبنان بـ10 ساعات حالياً لكن اللجنة كشفت على الانبوب فتببين انه يريد 6 أسابيع ليتم تصحيحه و2 مليون دولار

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