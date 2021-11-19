الرئيس عون اطلع من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عمل اللجان الوزارية والنتائج التي توصلت اليها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرّر ان يعاود جلساته قريباً

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