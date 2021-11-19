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الكرملين: بوتين ولوكاشينكو أعربا عن قلقهما الشديد إزاء تصرفات حرس الحدود البولندي بحق المهاجرين

Lebanon 24
19-11-2021 | 04:43
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